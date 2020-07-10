В Японии запретили кричать на американских горках

Эфирная новость 10

По мнению менеджеров, во время крика микробы разлетаются на несколько метров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Молча и в маске. Только так теперь можно прокатиться на американских горках в Японии. Администрация парка развлечений запретила посетителям бурно проявлять эмоции. И все из-за коронавируса.

По мнению менеджеров, во время крика микробы разлетаются на несколько метров. Первыми молча прокатились сами сотрудники парка, пытаясь показать, что даже на самых крутых виражах эмоции вполне можно скрыть. Впрочем, пользователи, судя по комментариям, совершенно не поняли, как можно оставаться спокойным во время такого экстрима.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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