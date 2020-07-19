Три человека пострадали при взрыве газа в Барнауле

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Светлана Шевченко
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Предварительно, причиной хлопка стал газовый баллон.

Три человека пострадали при взрыве газа в Барнауле

Фото: www.globallookpress.com

Во время хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке в Барнауле пострадали три человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно, в квартире находился газовы баллон.

«Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет», — пояснили правоохранители.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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