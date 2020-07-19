Три человека пострадали при взрыве газа в Барнауле

Во время хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке в Барнауле пострадали три человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно, в квартире находился газовы баллон.

«Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет», — пояснили правоохранители.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.