Три человека пострадали при взрыве газа в Барнауле
Предварительно, причиной хлопка стал газовый баллон.
Фото: www.globallookpress.com
Во время хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке в Барнауле пострадали три человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно, в квартире находился газовы баллон.
«Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет», — пояснили правоохранители.
В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
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