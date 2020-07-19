«Все в порядке»: ученый рассказал об участниках тестирования вакцины от COVID-19

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Алиса Старжевская
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Комментарий дал ученый Вадим Тарасов.

Фото, видео: ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press, 5-tv.ru

Испытания российского лекарства от коронавируса идут успешно. Ученый Вадим Тарасов, возглавляющий Институт трансляционной медицины и биотехнологий при Сеченовском университете, прокомментировал состояние добровольцев, пишет РИА Новости.

По словам ученого, самочувствие всех участников, включая выписанных домой и до сих пор находящихся в стационаре, он может описать, как удовлетворительное.

«Все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — прокомментировал Тарасов. — «Живые, здоровые и достаточно бодрые духом».

Первая группа добровольцев, на которых тестировали вакцину российского производства, была освобождена от наблюдения врачей 15 июля, а членов второй группы планируют выписать уже 20 июля. Стартовали клинические испытания в Сеченовском университете около месяца назад.

Все участники тестирования совершенно здоровы — это было обязательным условием при отборе добровольцев. Некоторым в процессе потребовалась помощь специалистов из-за психологической усталости и внутреннего выгорания, ведь им все это время пришлось находиться в одноместных палатах и соблюдать полную самоизоляцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса будут тестировать на Ближнем Востоке.

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