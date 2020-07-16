Российскую вакцину от COVID-19 будут тестировать в Саудовской Аравии

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Алиса Старжевская
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После проверки на Ближнем Востоке российское лекарство от коронавируса готовы производить и в других странах.

Российскую вакцину от COVID-19 будут тестировать в Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com /Cadu Rolim via www.imago-images.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на последнем брифинге сообщил о ходе тестирований вакцины российского производства от вируса COVID-19. Второй этап проверок закончится уже 3 августа 2020 года, сообщили в РБК.

В настоящий момент идут переговоры российских разработчиков сразу с несколькими странами по вопросу дальнейшего производства вакцины. Пять государств находятся на финальном этапе согласования и подписания соответствующей документации.

Уже известно, что третья фаза по тестированию российской вакцины пройдет не только в российских лабораториях, но и в Ближневосточном регионе. Вероятнее всего, это будет в Саудовской Аравии, заявил Дмитриев. Кроме того, в РФПИ уже начались испытания новых тест-систем на коронавирус, которые также идут в Японии и ОАЭ.

5-tv.ru сообщал, что ученым и Новосибирска удалось получить антитела к коронавирусу, которые полностью его нейтрализуют.

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