Далеки от совершенства: Какие пары по знаку зодиака воспитывают проблемных детей

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Алиса Старжевская
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В таких союзах преобладает нездоровая атмосфера в семье.

Далеки от совершенства: Какие пары по знаку зодиака воспитывают проблемных детей

Фото: ТАСС / Yay

В благополучных семьях дети растут отрадой папы и мамы и приносят радость. Астрологи уверены: многое в этом случае зависит от того, к каким знакам зодиака относятся родители. Существуют союзы, в которых, как бы двое ни старались, они не смогут вырастить спокойных и здоровых в психоэмоциональном плане детей.

Овен-Лев

Два знака огненной стихии занимаются в браке постоянным выяснением отношений. От «пламенных искр» Овна и Льва, летящих в разные стороны, страдают, в первую очередь, их отпрыски. Из-за нездоровой атмосферы в семье дети этих знаков зодиака вырастают дерганными и нервными, что никак не способствует их успеху в жизни.

Близнецы-Водолей

Оба знака слишком независимы и свободолюбивы, поэтому они редко занимаются совместным воспитанием детей. Их наследники часто бывают непослушными и обидчивыми. Кроме того, из-за вечного стремления к совершенству Близнецов и Водолеев, дети в такой семье чувствуют, что не дотягивают до их уровня. Это приводит к нервным срывам и низкой самооценке.

Весы-Рыбы

В этой паре оба слишком спокойные и безэмоциональные. Зачастую они пускают воспитание ребенка на самотек, из-за чего он чувствует себя брошенным. В надежде на проявление хоть какого-нибудь участия и заботы, дети Весов и Рыб закатывают истерики и скандалы. От здоровой атмосферы в семье не остается и следа.

Скорпион-Козерог

Скорпион и Козерог даже в семейной жизни борются за место под Солнцем. Их союз — это постоянное соперничество. В воспитание детей каждый стремится внести наибольшую лепту, что не может не отразиться на их отпрысках. Ребенок не знает, кого ему слушать, поэтому он начинает нервничать и переживать. Как результат — эмоциональные срывы обеспечены, сообщает Uznayvse.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака переживают тяжелое похмелье.

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