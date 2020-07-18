Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Утро добрым не бывает, особенно, если это утро понедельника, а накануне вы хорошенько погуляли. И не просто погуляли, а оторвались так, будто это пятница. Однако утром наступает время расплаты за вчерашнее веселье, и у всех оно проходит по-разному. Астрологи утверждают, что есть знаки зодиака, наиболее подверженные абстинентному синдрому и способные страдать от него с особым настроем.

№ 1 Рыбы

Утро после гулянки Рыбы встречают еле живые. Но их особенность в том, что свои страдания они не в силах скрыть, да и не особо стремятся. Рыбы проснутся с лицом благородного зеленоватого оттенка и тихим голосом попросят подать им воды. Не растрогать окружающих таким видом просто невозможно. К вечеру вокруг них будут плясать желающие посочувствовать, а Рыбы — благосклонно принимать помощь.

№ 2 Водолей

Похмельный Водолей печален и вызывает массу сочувствия. Он страдает так, что даже перестает разговаривать, что для него в обычном состоянии не характерно. Укрывшись дома под одеялом, он лежит и не подает признаков жизни. Родные начинают переживать и пытаются оказать посильную помощь. Но все тщетно — страдать он будет до вечера.

№ 3 Телец

Чувство тревожности у похмельного Тельца зашкаливает. Даже если он пил с лучшими друзьями, его накрывает паника — а вдруг я чего натворил? Он судорожно проверяет телефон и соцсети, обзванивает товарищей по сабантую и вытягивает из них информацию, вплоть до мельчайших подробностей: а я точно на такси уехал? А точно прямо домой? И ни с кем не знакомился? Не хамил?

№ 4 Рак

Не умеешь пить — не пей. Это совет, которым Раки регулярно пренебрегают. Как истинные трезвенники, они напиваются примерно раз в год, но делают это крайне эпично! Обычно они цедят бокал вина весь вечер, и успешно делая вид, что участвуют в пьянке наравне со всеми, к концу вечера остаются трезвыми. Но непременно наступит день, когда им нальют чего покрепче, и тогда Рак опьянеет мгновенно. Он может уснуть там же, где делал вид, что пьет. Поутру он будет каяться и называть себя хроническим алкоголиком. Самобичевание, видимо, приносит ему облегчение, хоть у окружающих вызывает лишь усмешки.

№ 5 Лев

Лев после гулянки всеми силами старается не подать виду, что ему плохо. Но это ему дается с трудом. Будучи убежденным, что похмелье — состояние, которое надо перетерпеть, он страдает вдвойне. Терпение — не конек Льва, поэтому свой гнев на недоброе утро он вымещает на окружающих. Может и посуду побить, и скандал закатить, лишь бы не подумали, что он уже ни на что не способен после вчерашних подвигов.

№ 6 Дева

Пить с Девой весьма рискованно. В конце загула есть непременное условие, которое лучше соблюдать, если вы не хотите стать свидетелем ее похмельного утра. Уносите ноги! Если вам это не удалось, и вы ночевали с Девой в одном помещении, не важно, где: вас ждет веселое пробуждение. С похмелья Дева очень любит наводить порядок. Причем, не просто разбирать вещи или лениво мыть посуду, а устраивать генеральную уборку. И что с того, что проснулась она не у себя дома?! Главный минус в том, что всех вокруг она привлекает к активному участию.

№ 7 Близнецы

Каким будет утро у Близнецов, заранее не угадаешь. Все зависит от того, какая часть их души взяла верх вчера. Если светлая — расслабьтесь: вчерашний гуляка мирно умоется, выпьет кофе и откроет утреннюю газету. Если же темная, пиши пропало. Близнецы ничего не вспомнят и начнут задавать вопросы: что было? Где я? А какое сегодня число???

№ 8 Скорпион

Скорпион любит проводить утро после гулянки в компании. Потому что для него это самый лучший момент пьянки. Ведь никаких неудобств после потребления спиртного даже литрами он не испытывает! А значит, самое время понаблюдать за другими и хорошенько постебаться. Ради такого удовольствия Скорпион готов напиться сам и споить ближнего!

№ 9 Стрелец

Стрелец встречает утро похмелья как новый вызов. Причем, для него он гастрономический. Похмеляться он любит не спеша, с хорошим плотным завтраком. И на его поиски он готов отправиться в рейд по всем забегаловкам в округе. Изучив две-три, где подают только чебуреки и гамбургеры, он перейдет к основному меню и направится на поиски именно такого борща, как варила его бабушка!

№ 10 Козерог

Людей этого знака не заподозрить в том, что накануне они танцевали ламбаду на столе и гудели всю ночь. Козерог заранее запасется всем необходимым, чтобы встретить похмелье достойно. У него и стакан воды холодной на тумбочке у кровати, и рассольчик припасен, и супчик для опохмела. И, конечно же, баночка пива. А где первая, там и вторая… В общем, в итоге приведение себя в порядок плавно переходит в новую вечеринку. А раз так, то зачем останавливаться?

№ 11 Овен

Что такое похмелье, Овен знает лишь по рассказам друзей. И то не верит в них до конца: это ж надо, чтобы с утра человеку было так плохо! Вчера было хорошо, а значит, и сегодня будет ничего. Поэтому Овен спокойно встает, принимает душ, пьет кофе и идет по делам. Да, конечно, с годами следы вчерашнего веселья остаются на его лице, но на этот случай он всегда умеет навести марафет или сделать так, чтобы костюмчик сидел. Со стороны никто и не подумает, что такой солидный человек спал всего два часа.

№ 12 Весы

Если кто-то от похмелья страдает, Весы им наслаждаются. Для людей этого знака это прекрасный повод дать себе разрешение ничего не делать без зазрения совести. Раз уж на свершение великих дел сил нет, можно спокойно провести день с книжкой или за просмотром фильма, заедая похмелье горячим бутербродом и попивая сладкий чай. К вечеру Весы, кстати, будут готовы к новым алкогольным подвигам.

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