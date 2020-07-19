2:1. «Зенит» уверенно держит лидерство, но полуфинал полон неожиданностей
«Спартак» прилагает все возможные усилия, чтобы вырвать победу у «сине-бело-голубых». Обе команды нервничают. Уже были и карточки, и ярые споры, чуть не дошедшие до драки.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, Instagram @_nice_rauf, @nastyaklimova, @nkrem0v
В конце первого тайма в матче со «Спартаком» «Зенит» вырвался вперед и продолжает удерживать эту позицию, не давая возможности москвичам сравнять счет.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, счет открыл капитан «сине-бело-голубых» Артем Дзюба. Москвичи попытались отыграться на 42-й минуте, но Жиго забил с офсайда и после просмотра VAR его отменили. Но «красно-белые» собрались и центральный нападающий Александр Соболев уже через четыре минуты распечатал ворота петербуржцев.
Однако их радость была недолгой. Ответ от «Зенита» прилетел через минуту — Далер Кузяев с подачи Малкома поразил пустые ворота принципиального соперника
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