2:1. «Зенит» уверенно держит лидерство, но полуфинал полон неожиданностей

В конце первого тайма в матче со «Спартаком» «Зенит» вырвался вперед и продолжает удерживать эту позицию, не давая возможности москвичам сравнять счет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, счет открыл капитан «сине-бело-голубых» Артем Дзюба. Москвичи попытались отыграться на 42-й минуте, но Жиго забил с офсайда и после просмотра VAR его отменили. Но «красно-белые» собрались и центральный нападающий Александр Соболев уже через четыре минуты распечатал ворота петербуржцев.

Однако их радость была недолгой. Ответ от «Зенита» прилетел через минуту — Далер Кузяев с подачи Малкома поразил пустые ворота принципиального соперника