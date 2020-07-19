За вошедшим в Черное море эсминцем США следят силы Черноморского флота РФ

Силы Черноморского флота России следят за эсминцем ВМС США USS Porter («Портер»), зашедший 19 июля в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа „Орли Берк“) ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke ВМС США USS Porter следует к месту проведения 20-х учений Sea Breeze.

Военный корабль армии США частый гость в акватории Черного моря. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором 13 апреля эсминец ВМС США в Черном море был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России.