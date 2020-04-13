Военное судно взято на сопровождение силами и средствами Черноморского флота РФ.

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Фото, видео: Twitter @YorukIsik; 5-tv.ru

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter вечером 13 апреля вошел в акваторию Черного моря. Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, военное судно взято на сопровождение силами и средствами Черноморского флота РФ.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец управляемого ракетного вооружения „Портер“ ВМС США. Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», — говорится в сообщении.

Шестой флот ВМС США обнародовал информацию о переходе ракетного эскадренного миноносца USS Porter. Согласно данным, военный корабль проследовал в Черное море для взаимодействия с партнерами по обеспечению безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабли НАТО покинули Черное море. Флагман Второй постоянной военно-морской группы SNMG-2 канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) прошли через пролив Босфор.

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