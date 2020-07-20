Блеснула интеллектом? Пышногрудая «британская Кардашьян» окунулась в философию

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Виктория Андреева
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Полуобнаженная Деми Роуз вновь заговорила о проблемах бытия.

Фото, видео: Instagram @demirose

Популярная в сети 25-летняя модель Деми Роуз, снискавшая славу как «британская Кардашьян» за упругие формы внушительных размеров, продолжает удивлять поклонников.

Как известно, все посты в Instagram звезда сопровождает неоднозначными фразами, провоцирующими бурное обсуждение. Так, недавно в подписи к пикантному фото она призывала «знать себе цену», а спустя еще несколько дней выложила «голое» селфи и заявила, что «невинные глаза видят мир иначе, лучше, чем он есть на самом деле».

Сегодня же Деми порадовала фанатов эксклюзивным снимком на фоне океана в ярком мини-бикини, едва прикрывающим выдающиеся части тела. Обратив томный взгляд на зрителя, девушка скромно прикрыла интимные места.

«Наконец-то теперь все встало на свои места…» — подписала пост Insta-дива.

Instagram @demirose

В комментариях поклонники строили самые невероятные догадки о том, что на самом деле имела в виду любимая Деми. Кто-то предположил, что прекрасная модель рада выходу из карантина, другие же настаивали, что глубинный смысл фразы может понять только Роуз.

«Ох, уж эти твои загадки… Но вынужден заявить: ты снова бесподобна!»

«Прямо личная философия… Хочу узнать, что там у тебя творится!»

«Таинственная и прекрасная… Женщина-загадка…» — писали очарованные красотой «британской Кардашьян» фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вдруг милая и трогательная «британская Кардашьян» превратилась в агрессивную даму.

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