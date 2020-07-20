«Ангел во плоти!» — «русская Кардашьян» предстала в нежном и почти скромном образе
Новый снимок Анастасии Квитко спровоцировал фанатов на признания в любви.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Блогер и модель Анастасия Квитко не зря снискала славу одной из самых красивых девушек современности. Глядя на снимки в ее Instagram, становится ясно, что это не просто человек, а буквально «ангел». По крайней мере, так считают ее многочисленные фанаты.
Прозванная в сети «русской Кардашьян» за шикарные формы, звезда постоянно удивляет поклонников необычными образами. Так, ее вряд ли можно обвинить в однообразии, источающем скуку. Даже самые смелые наряды Квитко никогда не походят друг на друга. А потому, фолловеры нередко заключают пари, пытаясь угадать, в чем предстанет перед ними завтра любимая Анастасия.
Свежее фото 25-летней модели вновь заставило трепетать мужские сердца. Обольстительная, юная, нежная красавица, расположившись на мягком белоснежном диване, буквально источает флюиды любви. Ее пышная грудь едва помещается в платье, что, несомненно, будоражит фантазию.
«Первая или вторая?» — подписала пост Анастасия, не сумевшая выбрать между двух нежнейших кадров.
По традиции, среди комментариев — лишь добрые слова и многочисленные признания в любви.
«Боже, ну, какая красавица! Чисто ангел во плоти!»
«Незаконно быть такой сексуальной… »
«Кажется, у меня перестало биться сердце… я очарован, влюблен, растерян…»
«Пожалуйста, будь моей женой! Я буду носить тебя на руках, обещаю!» — обращались к «русской Кардашьян» поклонники.
Ранее 5-tv.ru показал мега-сексуальное фото «русской Кардашьян» Анастасии Квитко, купальник на теле которой эротично обнажил ее пышную грудь.
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