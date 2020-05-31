Купальник «русской Кардашьян» эротично приспустился с ее груди
Новое солнечное фото Анастасии Квитко, опубликованное в Instagram, взорвало соцсети.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Модель Анастасия Квитко, известная на просторах сети как «русская Кардашьян», не перестает соблазнять поклонников своей впечатляющей фигурой. На этот раз звезда соцсетей сделала ошеломительное фото в солнечных лучах. Девушка позировала в купальнике песочного цвета, который, слегка приспустившись с ее пышной груди, частично оголил «аппетитные» формы модели.
Поза, выбранная Квитко для фотосессии, была максимально живой и естественной, что привлекло ее поклонников. Мужская часть подписчиков знаменитости не могла наглядеться на обольстительную фигуру русской красавицы.
Комментарии наполнились комплиментами. Пользователи выразили свое восхищение перед непревзойденной фигурой «русской Кардашьян».
«Секс-бомба!»
«Горячо!»
«Бомбически!» - писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.
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