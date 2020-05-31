Купальник «русской Кардашьян» эротично приспустился с ее груди

|
Карина Бернтгольц
16

Новое солнечное фото Анастасии Квитко, опубликованное в Instagram, взорвало соцсети.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, известная на просторах сети как «русская Кардашьян», не перестает соблазнять поклонников своей впечатляющей фигурой. На этот раз звезда соцсетей сделала ошеломительное фото в солнечных лучах. Девушка позировала в купальнике песочного цвета, который, слегка приспустившись с ее пышной груди, частично оголил «аппетитные» формы модели.

Поза, выбранная Квитко для фотосессии, была максимально живой и естественной, что привлекло ее поклонников. Мужская часть подписчиков знаменитости не могла наглядеться на обольстительную фигуру русской красавицы.

Комментарии наполнились комплиментами. Пользователи выразили свое восхищение перед непревзойденной фигурой «русской Кардашьян».

Instagram @anastasiya_kvitko

«Секс-бомба!»

«Горячо!»

«Бомбически!» - писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Последние новости

2:48
ТОП-5 самых действенных способов познакомиться с девушкой
2:35
Купальник «русской Кардашьян» эротично приспустился с ее груди
2:09
Трамп назвал запуск SpaceX «триумфальным возвращением к звездам»
1:53
Звезда Playboy в очаровательном бикини заманила мужчин вместе с собой провести период самоизоляции
1:36
Энтони Джошуа хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри
1:10
День Федота Овсяника: почему незамужним девушкам категорически нельзя быть в одиночестве 31 мая

Сейчас читают

День Федота Овсяника: почему незамужним девушкам категорически нельзя быть в одиночестве 31 мая
Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок