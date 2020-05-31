Купальник «русской Кардашьян» эротично приспустился с ее груди

Модель Анастасия Квитко, известная на просторах сети как «русская Кардашьян», не перестает соблазнять поклонников своей впечатляющей фигурой. На этот раз звезда соцсетей сделала ошеломительное фото в солнечных лучах. Девушка позировала в купальнике песочного цвета, который, слегка приспустившись с ее пышной груди, частично оголил «аппетитные» формы модели.

Поза, выбранная Квитко для фотосессии, была максимально живой и естественной, что привлекло ее поклонников. Мужская часть подписчиков знаменитости не могла наглядеться на обольстительную фигуру русской красавицы.

Комментарии наполнились комплиментами. Пользователи выразили свое восхищение перед непревзойденной фигурой «русской Кардашьян».

Instagram @anastasiya_kvitko

«Секс-бомба!»

«Горячо!»

«Бомбически!» - писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.