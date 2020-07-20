Видео: Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга

Актер и шоумен Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга. Видео, на котором 39-летний юморист в свойственной ему манере делает «заявление», выложил в своем аккаунте в Twitter его коллега по цеху Данила Поперечный.

На кадрах Гарик Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной.

«Развелся!» — констатирует шоумен, указывая рукой на Дворцовый мост.

Twitter @Spoontamer

Подписчики Данилы Поперечного подметили, что Гарик Харламов приехал в Петербург только ради этой шутки. Юзеры подчеркнули, что еще не видели «развода», смешнее, чем этот.

«Каминг-аут, так сказать»

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов конечно»

«Блин, ору!»

«Он теперь еще и свободен», — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов был замечен с блондинкой — точной копией его обеих жен.