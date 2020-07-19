Гарик Харламов был замечен с блондинкой — точной копией его обеих жен
Вместе пара появилась уже на нескольких вечеринках.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Юморист Гарик Харламов, проходящий через бракоразводный процесс с актрисой Кристиной Асмус, стал все чаще появляться на светских вечеринках в обществе незнакомых женщин. В последние разы его видели с блондинкой, которая неотличима от его бывших жен.
Как отмечают очевидцы, типаж новой девушки такой же как у Кристины Асмус и Юлии Лещенко: высокая худая блондинка с тонкими чертами лица. Юморист не раскрывает личность избранницы, но вместе их видели уже не на одном светском рауте.
Также общественность приписывала Харламову роман с актрисой Яной Кошкиной, однако он опроверг все эти слухи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему как статус холостяка и завидное финансовое положение сделали Гарика Харламова одной из главных целей для многих столичных женщин.
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