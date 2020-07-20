Сколтех определил, откуда коронавирус попал в Россию

|
Алиса Старжевская
62

По мнению ученых, это не Китай.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rene Fluger; 5-tv.ru

Исследователи Сколковского Института Науки и Технологий (Сколтех) провели исследование и определили, откуда именно коронавирус попал в Россию. Как передает РИА Новости, ученые считают, что вирус прибыл из Европы, а не из Китая.

Ученые пришли к такому выводу, сопоставив данные по вирусам, которые сейчас циркулируют на территории России и данными по передвижению населения. Оказалось, что в период с февраля по март произошло как минимум 67 независимых завозов коронавируса в разные города страны. И согласно данным, большинство заводов произошло из Европы, а не из Китая, как считалось ранее.

В исследовании помимо Сколтеха приняли участие специалисты Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича, а вся работа велась под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

Также ученые пришли к выводу, что сейчас в России циркулирует как минимум девять версий коронавируса, которые не наблюдаются в других странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
Жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России
12:07
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сегодня сдадут более 230 тысяч человек
11:55
Доцент ВГИКа найдена убитой в квартире на Кутузовском проспекте в Москве
11:49
Сколтех определил, откуда коронавирус попал в Россию
11:49
Самые красивые представители короны: Диана — лучше всех?
11:44
Незадолго до смертельного ДТП карельский стритрейсер Сортланд дважды нарушил ПДД

Сейчас читают

Видео: Гарик «Бульдог» Харламов пафосно объявил о разводе в центре Петербурга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок