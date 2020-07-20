Сколтех определил, откуда коронавирус попал в Россию
По мнению ученых, это не Китай.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rene Fluger; 5-tv.ru
Исследователи Сколковского Института Науки и Технологий (Сколтех) провели исследование и определили, откуда именно коронавирус попал в Россию. Как передает РИА Новости, ученые считают, что вирус прибыл из Европы, а не из Китая.
Ученые пришли к такому выводу, сопоставив данные по вирусам, которые сейчас циркулируют на территории России и данными по передвижению населения. Оказалось, что в период с февраля по март произошло как минимум 67 независимых завозов коронавируса в разные города страны. И согласно данным, большинство заводов произошло из Европы, а не из Китая, как считалось ранее.
В исследовании помимо Сколтеха приняли участие специалисты Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича, а вся работа велась под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.
Также ученые пришли к выводу, что сейчас в России циркулирует как минимум девять версий коронавируса, которые не наблюдаются в других странах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.
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