Минобороны РФ успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

Министерство обороны РФ успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как рассказали в ведомстве, исследования препарата проводились совместно с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦ). В испытаниях вакцины от COVID-19 на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко принимали участие в общей сложности почти 40 добровольцев.

«Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской в соответствии с протоколом исследования они прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что у тех, кто тестировал вакцину от коронавируса, не было выявлено побочных эффектов и других нежелательных реакций организма. В целях подтверждения положительного действия препарата на 42-е сутки после вакцинации добровольцы будут подвергнуты контрольному обследованию.

Полученные в результате испытаний данные будут направлены в НИЦ имени Гамалеи для анализа и подготовки вакцины к государственной регистрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины для детей.