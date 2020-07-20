Минобороны РФ успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса
Исследования проводились совместно с НИЦ имени Гамалеи с участием добровольцев на базе военного госпиталя имени Бурденко.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Министерство обороны РФ успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как рассказали в ведомстве, исследования препарата проводились совместно с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦ). В испытаниях вакцины от COVID-19 на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко принимали участие в общей сложности почти 40 добровольцев.
«Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской в соответствии с протоколом исследования они прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — говорится в сообщении Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что у тех, кто тестировал вакцину от коронавируса, не было выявлено побочных эффектов и других нежелательных реакций организма. В целях подтверждения положительного действия препарата на 42-е сутки после вакцинации добровольцы будут подвергнуты контрольному обследованию.
Полученные в результате испытаний данные будут направлены в НИЦ имени Гамалеи для анализа и подготовки вакцины к государственной регистрации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины для детей.
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