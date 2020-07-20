Беда не приходит одна: Гарик Харламов потерял бизнес из-за проблем с налоговой

В последнее время Гарика Харламова преследует черная полоса. Не успел юморист оправиться после расставания с Кристиной Асмус, как на него обрушилось новое несчастье — налоговая служба ликвидировала его бизнес.

Харламов был совладельцем компании «Креативное агентство Бульдог» вместе со своими коллегами по Comedy Club Алексеем Поймановым, Алексеем Ляпоровым и Ильей Романко. Организация задолжала налоговой службе профильные отчисления, и затем при проверке инспекторы выяснили, что агентство сменило адрес без уведомления ФНС. В итоге, фирму было решено закрыть, сообщает ФАН.

В настоящий момент юморист находится в бракоразводном процессе с Кристиной Асмус, с которой прожил восемь лет. Пара не комментирует причину расставания, однако заверяет, что не хочет выносить их внутренние проблемы на суд публики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гарик Харламов пафосно объявил о своем разводе в центре Петербурга.