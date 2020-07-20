«Как можно столько кушать и быть в форме»: Фанаты позавидовали худобе Высоцкой

|
Алиса Старжевская
62

Телеведущая дала очередной повод обсудить ее великолепную фигуру.

Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Подтянутая фигура и здоровый внешний вид Юлии Высоцкой не дают покоя ее поклонникам. Они недоумевают, как 46-летняя ведущая кулинарного шоу может быть стройной как тростиночка и не меняться годами.

Недавно Высоцкая дала новый повод порассуждать о секрете ее стройности. Знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте архивное фото с отдыха, на котором позирует в мини-бикини на яхте. В описании к снимку Высоцкая понастальгировала о море и отпуске.

«И если я сейчас не на море, совсем не означает что моря больше нет. Море есть и оно мое», – написала телеведущая.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Впалый живот и подтянутые ножки обратили на себя большое внимание фолловеров Юлии. Многие попросили ее поделиться формулой великолепной фигуры. Одна фанатка Высоцкой особенно эмоционально отреагировала на публикацию, написав, что не понимает, как работа ведущей не отражается на ее внешнем виде.

«Как можно столько готовить, кушать и быть в такой форме? Как? Я булочки только понюхаю – сама как булочка становлюсь»;

«Юля, вы прекрасны! Вы как девочка»;

«Стройняшечка»;

«Как вы поддерживаете себя в такой потрясающей форме?» – спросили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.96
0.25 82.39
0.71
Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому

Последние новости

17:05
РПЛ-2019/20: На все ли вопросы даст ответы последний тур чемпионата?
16:59
Навальный объявил о закрытии Фонды борьбы с коррупцией
16:47
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался в реанимации
16:38
«Как можно столько кушать и быть в форме»: Фанаты позавидовали худобе Высоцкой
16:26
«Идиотизм»: вирусолог высказался о доступности вакцины от COVID-19 для элиты
16:26
«Папа» олимпийского мишки умер в день 40-летия Олимпиады-80

Сейчас читают

Кто из известных россиян родился 20 июля
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок