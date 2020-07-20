«Как можно столько кушать и быть в форме»: Фанаты позавидовали худобе Высоцкой
Телеведущая дала очередной повод обсудить ее великолепную фигуру.
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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial
Подтянутая фигура и здоровый внешний вид Юлии Высоцкой не дают покоя ее поклонникам. Они недоумевают, как 46-летняя ведущая кулинарного шоу может быть стройной как тростиночка и не меняться годами.
Недавно Высоцкая дала новый повод порассуждать о секрете ее стройности. Знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте архивное фото с отдыха, на котором позирует в мини-бикини на яхте. В описании к снимку Высоцкая понастальгировала о море и отпуске.
«И если я сейчас не на море, совсем не означает что моря больше нет. Море есть и оно мое», – написала телеведущая.
Впалый живот и подтянутые ножки обратили на себя большое внимание фолловеров Юлии. Многие попросили ее поделиться формулой великолепной фигуры. Одна фанатка Высоцкой особенно эмоционально отреагировала на публикацию, написав, что не понимает, как работа ведущей не отражается на ее внешнем виде.
«Как можно столько готовить, кушать и быть в такой форме? Как? Я булочки только понюхаю – сама как булочка становлюсь»;
«Юля, вы прекрасны! Вы как девочка»;
«Стройняшечка»;
«Как вы поддерживаете себя в такой потрясающей форме?» – спросили юзеры.
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