От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy

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Алиса Старжевская
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В первый раз телеведущая снялась для известного мужского журнала в 2006 году.

От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Популярная телеведущая Ольга Бузова уже в четвертый раз попала на обложку российской версии журнала Playboy. Со времени первой фотосессии ее стиль и образ претерпели значительные изменения.

Первая обложка Бузовой

 
 
 
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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

В первый раз на обложку журнала девушка попала в 2006 году. В тот раз она делила кадр со своими коллегами по проекту «Дом-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой. В далеком 2006 Бузова был лишь звездой телестройки: была участницей проекта и вела вместе с Романом Третьяковым молодежное ток-шоу «Роман с Бузовой». Как заявляли создатели передачи, зрителей ждали «откровенные разговоры» о том, что волнует ведущих и их ровесников. В то время Бузовой было 20 лет.

На обложке телеведущая стоит справа, ее грудь прикрывает меховая накидка, а волосы заплетены в афрокосы. При сравнении этого снимка с нынешними фотографиями заметно, как изменилось лицо Ольги, а также ее предпочтения в макияже.

Съемка 2010 года: первая персональная обложка для Playboy

В следующий раз Бузова оказалась на обложке в 2010 году. Это уже персональная фотосессия, на ней она в слитном черном купальнике и светлыми волосами ниже лопаток. В то время она как раз дебютировала в театральной постановке «Шикарная свадьба».

Образ Бузовой значительно отличается от первой обложки: это уже не та скромная девушка, делящая обложку со своими коллегами. На этом снимке Бузова выглядит как уверенная в себе знаменитость.

Третья обложка: 2018 год

В третий раз телеведущая попала в Playboy в 2018. На снимке она в пиджаке от смокинга, трусах с высокой талией и подтяжках. На девушке макияж смоки айс, который станет основным на ближайшие пару лет, а также красная помада. Ко времени этой съемки Бузова уже прочно вошла в статус звезды: у нее раскрученная музыкальная карьера, она ведет несколько телевизионных шоу и анонсирует сенсационные проекты. Помимо этого, Playboy уже называет Бузову «номер один» в России, а выноска на обложке гласит, что телеведущая называет себя «идеальной женщиной».

Последняя фотосессия телеведущей

 
 
 
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На обложке летнего номера Playboy Ольга Бузова @buzova86 Номер в продаже с субботы! 💜 ⠀ Фотограф — Роман Горчаков @romangorchakov Ассистент фотографа — Дмитрий Арн @dima.arn Стилист — Ирина Волкова @irina_volkoff Продюсер — Ольга Горшкова @olyatopf Визажист — Марина Гаева @mgaeva Стилист — парикмахер — Оксана Яковлева @oksanayakovleva_stylist ⠀ Выражаем благодарность Загородному клубу Moscow Country Club (филиал ГлавУпДК) за помощь в проведении съёмки.

Публикация от  Playboy Russia (@playboy_russia)

Последняя обложка, на которой появилась телеведущая, у летнего номера 2020 года. На снимке Ольга в высоких белых трусах, а грудь прикрыта майкой, завязанной в узел. В этот раз у телеведущей короткие волосы до плеч, на глазах — снова смоки айс.

По обложкам Playboy можно четко проследить, как менялся стиль телеведущей и сама она превращалась из участницы «Дома-2» в одну из главных российских знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности «похищения» Бузовой.

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