«Красивая вы пара»: общественность оценила фотосессию Навки с Песковым

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, посвященных танцам и их месту в жизни спортсменки. Ее поклонникам особенно полюбились совместные кадры с ее мужем Дмитрием Песковым.

На снимках Татьяна запечатлена в экспрессивном танце на дне рождения музыканта Григория Лепса. И если на первых семи фотографиях фигуристка танцует одна, то на двух последних — с мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. В подписи к записи Навка признается в любви танцам и музыке.

«С музыкой и танцами на протяжении всей жизни! Даже я бы сказала, что для меня — это и есть жизнь! Движение, ритм, пластика, эмоции, экспрессия, потрясающая энергетика — все в одном виде искусства, которое помогает мне выразить себя!», — делится с подписчиками спортсменка.

Instagram @tatiana_navka

Пользователи социальной сети не прошли мимо такой публикации. В комментариях они особенно отмечают фотографии с супругом. По их словам, Навка и Песков — красивая пара, которая «вызывает восхищение».

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