Виталий Кличко с размахом отметил свой день рождения

Мэр Киева Виталий Кличко с грандиозно отметил свой 49 день рождения. Как сообщает Strana.ua, украинский политик праздновал два дня: сначала в загородном клубе, а после переместился в собственное имение.

По заверениям журналистов издания, празднование дня рождения Кличко началось еще в субботу, в загородном клубе Senator Beach Club, где сначала «Украинский современный театр» поставил спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова, а ровно в полночь начался эффектный салют под песню AC/DC — Hells Bells. На протяжении всей вечеринки, которая продолжалась аж до трех утра, гостей развлекала кавер-группа «Не говори маме», о чем рассказала на своей странице в Facebook солистка проекта.

Facebook / donttellmomcoverband

После этого Кличко с семьей отправился в свое имение в селе Лютеж неподалеку от Вышгорода на берегу Киевского водохранилища. Как отмечают журналисты Strana.ua, мэр Киева заметно увеличил свое поместье, добавив на территории вертолетную площадку и дебаркадер — плавучий дом.

Несмотря на это все Виталий Кличко в недавних интервью заявлял, что не планирует устраивать большое и шумное празднование своего дня рождения.

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