Виталий Кличко и оговорки: главные конфузы мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко празднует сегодня 49 день рождения. За это время младший из братьев Кличко смог построить и спортивную, и политическую карьеры. Но одновременно с этим он знаменит попаданием в конфузные ситуации.

Угрожающие памятники

Одна из характерных черт мэра украинской столицы — регулярные оговорки. Так, во время одного из интервью в 2018 году, он предложил создавать памятники, которые будут «угрожать».

«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», — заявил Кличко.

Instagram @vitaliyklitschko

Сложные слова

После этого бывший боксер оконфузился на Международном экономическом форуме в Давосе. Во время своего выступления он застопорился на слове «digitalization» («цифровизация»): Кличко смог произнести его лишь с третьего раза и то с помощью зрителей из зала, чем очень рассмешил аудиторию и своего старшего брата Владимира Кличко.

Запутанная статистика

В следующий раз Кличко оговорился в разговоре с журналистом телеканала NewsOne во время обсуждения ситуацией в украинских больницах. Политик перепутал данные и заявил, что теперь умирает каждый второй человек, попадающий в интенсивную терапию, а так как раньше умирал каждый шестой, то очевидно улучшение качества медицины страны.

Ох, этот сложный украинский язык...

Конфуз случился с Кличко и во время обсуждения ситуации с коронавирусом в Киеве. Во время интервью политик, вероятно, перепутал «неповноцінних» и «неповнолiтнiх» («неполноценных» и «несовершеннолетних»), и таким образом заявил, что в больнице столицы есть двое неполноценных молодых людей: 16-летний парень и 17-летняя девушка. Политик не заметил оговорку и не исправился, однако пользователи социальных сетей не прошли мимо этого высказывания и оставили десятки гневных и высмеивающих ситуацию комментариев.

В последний же раз Кличко публично оконфузился совсем недавно: 16 июня во время обращения к жителям украинской столицы он перепутал слово «писля» со схожим ему по звучанию, но довольно неприличным.

Оговорки, неточности и подобные словесные конфузы регулярно случаются с мэром Киева Виталием Кличко. Однако несмотря на это, он, кажется, не намерен заканчивать свою политическую карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Кличко забрал дочь у бывшей спутницы актрисы Хайден Панеттьери и привез ее в Киев.