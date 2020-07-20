«Гений современности»: архивное фото Пугачевой с Кузьминым перессорило фанатов
Кто-то из поклонников Примадонны сравнил ее в молодости с певицей Анастасией.
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Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; Instagram @romanrodin1959
Фотограф Роман Родин, который сотрудничает с Аллой Пугачевой, поделился с поклонниками Примадонны редким снимком, на котором она запечатлена в молодости в компании коллеги по цеху Владимира Кузьмина.
«Фото дня! Алла Пугачева с Владимиром Кузьминым. Это раритетное фото я снял в Москве во время презентации журнала „Алла“», — подписал кадр Родин.
Поклонники, однако, не слишком бурно отреагировали на сам кадр, зато умудрились переругаться в комментариях из-за сравнения Примадонны с певицей Анастасией, известной на отечественной эстраде в 90-е-2000-е годы. Фанаты убеждали друг друга и автора комментария в том, что Алла Борисовна уникальна и никаким сравнениям не подлежит.
«Вы вообще-то по возрасту хотя бы застали, когда Анастасия выступала на сцене?!»;
«Меня кочевряжит и передергивает, когда ее сравнивают с пустышками. Она ни на кого не похожа — ни внешне, ни внутренне»;
«Не ссорьтесь, девочки! Алла — гений современности», — пытались угомонить разбушевавшуюся армию поклонников более спокойные подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пугачева ответила Киркорову на откровения о личной жизни.
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