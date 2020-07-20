«Гений современности»: архивное фото Пугачевой с Кузьминым перессорило фанатов

Фотограф Роман Родин, который сотрудничает с Аллой Пугачевой, поделился с поклонниками Примадонны редким снимком, на котором она запечатлена в молодости в компании коллеги по цеху Владимира Кузьмина.

«Фото дня! Алла Пугачева с Владимиром Кузьминым. Это раритетное фото я снял в Москве во время презентации журнала „Алла“», — подписал кадр Родин.

Instagram @romanrodin1959

Поклонники, однако, не слишком бурно отреагировали на сам кадр, зато умудрились переругаться в комментариях из-за сравнения Примадонны с певицей Анастасией, известной на отечественной эстраде в 90-е-2000-е годы. Фанаты убеждали друг друга и автора комментария в том, что Алла Борисовна уникальна и никаким сравнениям не подлежит.

«Вы вообще-то по возрасту хотя бы застали, когда Анастасия выступала на сцене?!»;

«Меня кочевряжит и передергивает, когда ее сравнивают с пустышками. Она ни на кого не похожа — ни внешне, ни внутренне»;

«Не ссорьтесь, девочки! Алла — гений современности», — пытались угомонить разбушевавшуюся армию поклонников более спокойные подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пугачева ответила Киркорову на откровения о личной жизни.