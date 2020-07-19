«Не смотри налево»: Пугачева ответила Киркорову на откровения о личной жизни

Алла Пугачева редко пишет что-то в Instagram, в основном общение с поклонниками ее таланта ведет ее супруг Максим Галкин. Накануне Примадонна сделала неоднозначную запись в соцсети, которую можно трактовать как ответ на недавнее откровение ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Король поп-музыки был в Витебске, где в интервью признался, что с экс-возлюбленной у него нет никаких отношений — их не связывает ни дружба, ни что-либо другое. Также артист заявил, что сегодня его личная жизнь строится на принципах весьма свободной любви.

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств», — лаконично заметил Киркоров.

Примадонна намекнула певцу, что не разделяет его взглядов на такой подход к отношениям.

«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», — написала Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Многие поклонники поддержали звезду, попутно наградив ее комплиментами по поводу внешности. Все-таки выглядеть так молодо в 71 год дано не всем.

«За ваши годы вы всегда направо смотрели, ни разу налево!»

«Наша золотая»

«Только вперед»

«Алла, вы волшебная!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Филипп Киркоров отреагировал на получение именной звезды на фестивале «Славянский бульвар» в Витебске.