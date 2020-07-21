Ученый Сколково раскрыл пути завоза коронавируса в Россию

Пути завоза коронавируса в Россию изучают ученые в Сколково. О том, откуда прибыл COVID-19 в страну, рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, основным источником ввоза инфекции стали страны Европы. Однако для исследователей стало неожиданностью большое количество независимых друг от друга источников вируса. Изначально их удалось насчитать 67, но ученый подозревает, что на самом деле их больше.

«Мы видим в наших данных топ-менеджеров якутской энергетической компании, которые приезжали из Якутска в Швейцарию и привозили швейцарский вариант вируса в Якутск. Мы также видим людей из Чечни, которые ездили в Саудовскую Аравию и привозили вариант вируса оттуда себе обратно в Чечню. И множество людей, которые ездили в Европу из самых разных городов России и, возвращаясь, привозили вирус, так сказать, в себе», — поделился Базыкин.

Найти «нулевого» пациента с COVID-19 тем методом, который использовали в Сколково, по словам ученого, невозможно.

«На самом деле, варианты вируса не настолько сильно различаются, чтобы можно было получить совсем точное разрешение такими эпидемиологическими методами. Вирус мутирует примерно один раз на две-три передачи между двумя-тремя пациентами. Это значит, что многие инфицируются идентичными вариантами вируса. И действительно, мы видим, что один и тот же вариант вируса наблюдался в Санкт-Петербурге, но такие же были и в Бурятии, в Улан-Удэ, в Татарстане, на Дальнем Востоке. То есть, не всегда нам удается понять, откуда именно и когда он был привезен», — объяснил Базыкин.

Тем не менее, полученные данные имеют большое значение, подчеркнул исследователь. Он уверен, что это станет для России уроком, а также поможет понять, какие меры сдерживания распространения инфекции работают, а какие нет, в режиме реального времени.

В России официально зафиксировано, что коронавирус проник в страну в конце февраля — начале марта. По состоянию на 20 июля выявлено 777 486 случаев заболевания COVID-19, 553 602 человек выздоровели, 12 427 — умерли. Всего за это время проведено более 25 миллионов тестов на определение инфекции.

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