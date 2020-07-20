Историческая экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Николая II

Историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность останков семьи последнего русского царя Николая II, расстрелянной под Екатеринбургом в июле 1918 года. Об этом рассказал заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

Как сообщил ученый РИА Новости, на данный момент историческую экспертизу можно считать завершенной. По его словам, документы белогвардейского следствия и участников убийства подтверждают то, что останки, найденные в Поросенковом логу под Екатеринбургом принадлежат монаршей семье и их приближенным.

«Было проанализировано более двух тысяч исторических источников — и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей. <…> Были найдены некоторые новые документы, некоторые документы — те, на которые не очень обращалось внимание предшественниками, — были заново проанализированы», — сказал историк.

Он сообщил, что благодаря комплексному анализу первоисточников удалось практически полностью восстановить картину происходящего, в том числе в дни, предшествовавшие гибели царской семьи и после трагедии.

Он отметил, что, несмотря на оставшиеся некоторые вопросы частного характера, «основная картина прояснена».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет опроверг версию о том, что тела Николая II и его семьи уничтожили, используя серную кислоту и огонь. В июле 2018 года ведомство сообщило о подлинности «екатеринбургских останков» в соответствии с комплексными молекулярно-генетическими экспертизами.

Николай II, его пятеро детей, жена и приближенные были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома под Екатеринбургом. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последних Романовых в чине страстотерпцев.