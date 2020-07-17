Как расправлялись с Романовыми? В деле об убийстве семьи Николая II новые детали

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В канун 102-й годовщины гибели царской семьи в Следственном комитете сообщили о новых подробностях расследования.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Winter, 5-tv.ru

В деле об убийстве царской семьи появились новые детали. К 102-й годовщине расстрела Николая II и его близких в Следственном комитете поделились подробностями проведенных экспертиз.

С момента возобновления дела в 2015 году их было назначено 37 — в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетических и даже почерковедческих.

Их результаты подтверждают: найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки действительно принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии. А один из следственных экспериментов полностью опровергает официальную советскую историю о казни царской семьи в подвале ипатьевского дома.

«Один из таких экспериментов проведенный в помещении аналогичном расстрельной комнате Ипатьевского дома опроверг доводы, что на маленькой площади не могли поместиться 11 потерпевших и участники расстрела», — рассказала руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации, генерал-майор юстиции Светлана Петренко

Следователи также опровергли версию о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь. А сейчас с помощью почерковедческой экспертизы устанавливается, кто именно написал на обоях на месте убийства строки стихотворения Генриха Гейне.

16 июля 2018 года следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи. Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года. В 2000-м Русская православная церковь причислила членов царской семьи к лику святых.

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