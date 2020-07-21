Международные перелеты могут вернуться в Россию, но только в шесть городов

|
Алиса Старжевская
34

Такое предложение поступило в правительство от главы Росавиации Александра Нерадько.

Международные перелеты могут вернуться в Россию, но только в шесть городов

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Первый этап снятия ограничений на международные полеты в России может коснуться лишь шести российских городов, отобранных Росавиацией, пишут «Известия».

Изменения коснутся Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока, тогда как другим городам придется подождать. Локации были отобраны в Росавиации с учетом географии, чтобы жителям разных макрорегионов не приходилось сначала на перекладных добираться в столицу или в Сибирь для полета за границу.

Предложение поступило от первого заместителя главы Минтранспорта Александра Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Он считает, что первое время отобранные города будут выполнять роль хабов, пока Роспотребнадзор, Росавиация и МИД РФ будут отслеживать изменение эпидемиологической обстановки в мире. Раз в две недели они будут обновлять правила осуществления авиаперевозок за рубеж, а также продлевать или отменять запрет для других аэропортов.

Также объявлено, что все воздушные ворота должны будут соответствовать строгим требованиям по соблюдению эпидемиологического режима, в противном случае разрешение на вылеты по миру им не светит.

Пока что предполагается вернуть международные полеты с 1 августа, причем Москве повезет больше остальных пяти городов из предложенного списка. Там разрешат полеты за границу сразу их трех аэропортов, разделив их между основными перевозчиками. Таким образом, даже если ничего не изменится, и ситуация с распространением коронавируса будет только улучшаться, раньше 15 августа другим аэропортам вернуть в маршрутную сетку направления за рубеж не удастся.

Россия готова возобновить международное авиасообщение с довольно большим количеством стран, однако те же государства ЕС пока не собираются открывать свои границы для граждан РФ. Дело в том, что наша страна входит в ТОП-4 стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом после США, Бразилии и Индии.

5-tv.ru писал, что Турция скоро возобновляет авиасообщение с Россией.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
«Чудило»: российский адмирал прокомментировал обвинения экс-командующего ВМС Украины
4:54
Жители Москвы жалуются на сбои в работе WhatsApp
4:45
«Наводишь жару»: Екатерина Зуева едва прикрыла грудь тонкой полоской топа — фото
4:24
Международные перелеты могут вернуться в Россию, но только в шесть городов
3:45
У домов в России может появиться «срок годности». Как при этом изменятся цены на жилье?
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок