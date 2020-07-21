Международные перелеты могут вернуться в Россию, но только в шесть городов

Первый этап снятия ограничений на международные полеты в России может коснуться лишь шести российских городов, отобранных Росавиацией, пишут «Известия».

Изменения коснутся Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока, тогда как другим городам придется подождать. Локации были отобраны в Росавиации с учетом географии, чтобы жителям разных макрорегионов не приходилось сначала на перекладных добираться в столицу или в Сибирь для полета за границу.

Предложение поступило от первого заместителя главы Минтранспорта Александра Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Он считает, что первое время отобранные города будут выполнять роль хабов, пока Роспотребнадзор, Росавиация и МИД РФ будут отслеживать изменение эпидемиологической обстановки в мире. Раз в две недели они будут обновлять правила осуществления авиаперевозок за рубеж, а также продлевать или отменять запрет для других аэропортов.

Также объявлено, что все воздушные ворота должны будут соответствовать строгим требованиям по соблюдению эпидемиологического режима, в противном случае разрешение на вылеты по миру им не светит.

Пока что предполагается вернуть международные полеты с 1 августа, причем Москве повезет больше остальных пяти городов из предложенного списка. Там разрешат полеты за границу сразу их трех аэропортов, разделив их между основными перевозчиками. Таким образом, даже если ничего не изменится, и ситуация с распространением коронавируса будет только улучшаться, раньше 15 августа другим аэропортам вернуть в маршрутную сетку направления за рубеж не удастся.

Россия готова возобновить международное авиасообщение с довольно большим количеством стран, однако те же государства ЕС пока не собираются открывать свои границы для граждан РФ. Дело в том, что наша страна входит в ТОП-4 стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом после США, Бразилии и Индии.

5-tv.ru писал, что Турция скоро возобновляет авиасообщение с Россией.