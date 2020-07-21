Кто из известных россиян родился 21 июля

Если у вас день рождения 21 июля, то весьма велики шансы, что вы делите его с кем-то из российских знаменитостей. Кто же эти звезды?

Нонна Гришаева

Популярной российской актрисе, юмористке и ведущей исполнилось 49 лет. Нонна Гришаева известна ролями в таких фильмах, как «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», а также в сериале «Папины дочки». С 2014 года она занимает пост художественного руководителем Московского областного театра юного зрителя.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Авраам Руссо

Российский эстрадный певец родился в Сирии от любовного союза французского легионера и медсестры. Он завоевал любовь жителей России своими хитами «Просто любить тебя», «Обручальная» и «Любовь, которой больше нет». После покушения в 2006 году Руссо переехал в США, но продолжает писать и исполнять песни на русском языке. Сегодня исполнителю, свободно говорящему на 13 языках, исполняется 51 год.

ТАСС / Джавахадзе Зураб

Михаил Задорнов

Знаменитому советскому и российскому писателю-сатирику и юмористу могло бы исполниться 72 года. Задорнов прославился своими искрометными афоризмами, а также живым исполнением коротких рассказов и очерков перед большой публикой. Мало кто знает, что он является сыном другого известного писателя Николая Задорнова.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Татьяна Лазарева

Российской телеведущей, актрисе и певице исполняется 54 года. Прославившись ролью матери семейства в сериале 33 квадратных метра, она получила известность и как телеведущая многочисленных детских и юмористических передач. Также она входит в попечительский совет благотворительного фонда «Созидание». С 2016 года большую часть года проводит в Испании, где учится в местной школе ее младшая дочь.

ТАСС / Красильников Станислав

Илья Носков

Российский актер театра и кино сегодня празднует свое 43-летие. Он получил всероссийскую известность, сыграв молодого Эраста Фандорина в сериале «Азазель» по роману Бориса Акунина. Большую часть времени Илья Носков предпочитает ролям в кино театр, где часто выступает в компании старшего брата Андрея.

РИА Новости / Евгения Новоженина

5-tv.ru писал о 86-летии худрука театра Сатиры Александра Ширвиндта.