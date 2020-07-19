Народный артист РСФСР, художественный руководитель столичного театра Сатиры Александр Ширвиндт 19 июля отмечает день рождения. В этом году у него нет юбилея — знаменитому актеру исполняется 86 лет. Но долгая жизнь любимца публики и так богата круглыми и внушительными цифрами: 50 лет службы в театре, 20 из них — на посту худрука, 63 года — в счастливом браке с супругой Натальей Белоусовой! 5-tv.ru вспоминает, каким был путь Александра Ширвиндта от простого мальчугана с Арбата до художественного руководителя именитого театра.

Александр Ширвиндт появился на свет 19 июля 1934 года в семье скрипача и редактора московской филармонии. К сожалению родителей, он не захотел идти по проторенной дороге, наследуя семейные традиции, и избрал себе путь актера. В 1956 году он окончил театральное училище имени Бориса Щукина, после которого был принят на службу в театр-студию Киноактера. Тогда же он получил свою первую роль на широком экране: он сыграл эстрадного певца в картине «Она вас любит!». Позже Ширвиндт отметился целым рядом блестящих ролей второго плана. Конечно, больше всего зритель любит его за обаятельного Павлика из «Иронии судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. У этого мастера он еще не раз снимался, хоть и утверждал впоследствии, что кино для него все-таки на втором месте после театра.

Сцена в жизни Александра Ширвиндта и правда занимает много места: десять лет в «Ленкоме», затем три года в театре на Малой Бронной, с 1970-го — театр Сатиры, где спустя 30 лет он стал худруком. Десятки ролей и режиссерских работ, бесконечные аплодисменты и аншлаги.

Сегодня родной театр сердечно поздравил именинника на своем сайте:

«Дорогой Александр Анатольевич!

С днем рождения! Будьте здоровы и бодры! Скучаем по Вам и по работе! До встречи в театре!

Ваши сатировцы», — написали коллеги Ширвиндта.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Любовь на всю жизнь

Если в кино Александр Анатольевич частенько играл бабников, в жизни его все сложилось иначе: ему повезло, он встретил свою музу еще в юности и идет с ней рука об руку уже 63 года! Наталья Белоусова стала для него любовью не сразу, ведь знакомы они были почти с детства. Постепенно дружба переросла в симпатию, а затем настойчивыми ухаживаниями Александр смог добиться расположения своей избранницы. Сегодня у них большая и дружная семья: сын Михаил, ставший телеведущим, трое внуков и даже трое правнуков! Причем последний внук родился у знаменитого артиста буквально недавно — в мае 2020 года.

ТАСС / Джапаридзе Михаил

Великие дружбы

Сейчас, когда за спиной уже столько прожито, Александр Анатольевич часто вспоминает друзей. Увы, многие из них уже ушли. Конечно, самым близким его другом был Михаил Державин. Они вместе творили, чудили, играли, их дружбе не мешало даже то, что Державин был в подчинении у Ширвиндта в театре. Но в 2018 году его не стало, и, конечно, актер тяжело переживал эту потерю.

«Все ставят рекорды, с допингом или без. Хотят попасть в Книгу рекордов Гиннеса. 72 года нашей дружбе, чистой, ничем не омраченной. Знаешь, Мишаня, может, кто-нибудь вспомнит об этом и вручит нам очередной бесполезный приз. Я тебе его Туда доставлю. До встречи, мой дорогой», — говорил Ширвиндт на церемонии прощания.

Среди ушедших его знаменитых друзей сплошь таланты: Людмила Гурченко, Марк Захаров, Галина Волчек, Андрей Миронов.

Любопытно, как великий актер отмечает свой день рождения. Юбилей в прошлом году он предпочел провести в уединении — с удочкой на Валдае. В этот раз он оставил поклонников в недоумении. Накануне сын артиста выложил в Instagram ролик, в котором его отец, не оставив никаких ценных указаний, как поступить с записанным в честь дня рождения интервью, уезжает в даль. Чувство юмора именинника внушает оптимизм, а потому ждем от Александра Анатольевича новых сюрпризов, и желаем ему здоровья и сил для новых свершений!