Жители Москвы жалуются на сбои в работе WhatsApp

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Марина Неруцких
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Проблемы со связью также испытывают пользователи мессенджера в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине, Китае, Малайзии и Австралии.

Жители Москвы жалуются на сбои в работе WhatsApp

Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos

Пользователи WhatsApp из целого ряда стран жалуются на проблемы со связью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отражающего работу востребованных интернет-ресурсов.

По данным сайта, больше всего претензий к работе мессенджера высказывают пользователи из США, Великобритании, Мексики, Бразилии, Аргентины, Китая, Малайзии и Австралии. В России проблемы с работой WhatsApp испытывают жители Москвы.

Около 70% пользователей мессенджера не могут дозвониться. 26% жалуется на проблемы с отправкой и получением сообщений, 2% не могут попасть в свой аккаунт.

Последний сбой в работе WhatsApp в России был зафиксирован ровно неделю назад.

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