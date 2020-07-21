Жители Москвы жалуются на сбои в работе WhatsApp
Проблемы со связью также испытывают пользователи мессенджера в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине, Китае, Малайзии и Австралии.
Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos
Пользователи WhatsApp из целого ряда стран жалуются на проблемы со связью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отражающего работу востребованных интернет-ресурсов.
По данным сайта, больше всего претензий к работе мессенджера высказывают пользователи из США, Великобритании, Мексики, Бразилии, Аргентины, Китая, Малайзии и Австралии. В России проблемы с работой WhatsApp испытывают жители Москвы.
Около 70% пользователей мессенджера не могут дозвониться. 26% жалуется на проблемы с отправкой и получением сообщений, 2% не могут попасть в свой аккаунт.
Последний сбой в работе WhatsApp в России был зафиксирован ровно неделю назад.
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