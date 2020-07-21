«Раскаявшаяся грешница»: Рената Литвинова предложила попробовать ее новое творение
Актриса обратилась к подписчикам в сети Instagram.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова выложила новое фото на своей странице соцсети Instagram, где выглядит особенно интересно и загадочно. Женщина снята с выгодного ракурса, который часто используют ее фотографы, и задумчиво смотрит вдаль с легкой улыбкой на губах.
«Иногда люди не знают, чем удивить друг друга», — написала Литвинова и посоветовала попробовать созданные ею с профессиональным парфюмером духи.
Поклонников же актрисы больше привлекла не новость о парфюме, а прекрасный выбор кадра для иллюстрации поста. Они буквально засыпали актрису комплиментами и поэтическими сравнениями.
«Фото войдет в историю… великолепная композиция»;
«Просто раскаявшаяся грешница»;
«Как красиво», — написали они в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об образе Литвиновой, который удивил всех из-за сходства с Лободой.
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