«Раскаявшаяся грешница»: Рената Литвинова предложила попробовать ее новое творение

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Алиса Старжевская
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Актриса обратилась к подписчикам в сети Instagram.

Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова выложила новое фото на своей странице соцсети Instagram, где выглядит особенно интересно и загадочно. Женщина снята с выгодного ракурса, который часто используют ее фотографы, и задумчиво смотрит вдаль с легкой улыбкой на губах.

«Иногда люди не знают, чем удивить друг друга», — написала Литвинова и посоветовала попробовать созданные ею с профессиональным парфюмером духи.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонников же актрисы больше привлекла не новость о парфюме, а прекрасный выбор кадра для иллюстрации поста. Они буквально засыпали актрису комплиментами и поэтическими сравнениями.

«Фото войдет в историю… великолепная композиция»;

«Просто раскаявшаяся грешница»;

«Как красиво», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об образе Литвиновой, который удивил всех из-за сходства с Лободой.

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