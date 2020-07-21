Принципиальный? Почему Добронравов ушел из Театра Сатиры, несмотря на зарплату в миллион рублей
О своем решении звезда сериала «Сваты» рассказал в июне 2020 года.
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Фото, видео: Instagram @dobronravov.fedor
Громкое заявление об уходе актера Федора Добронравова из Театра Сатиры шокировало не только его поклонников, но и коллег по цеху. Судя по отзывам товарищей звезды сериала «Сваты», немногие знали, что он способен на такой отчаянный шаг.
В пресс-службе самого театра сообщили, что Федора никто не выгонял. Соответствующее решение он принял сам еще в марте 2020 года. Мотивировав это тем, что сегодня львиную долю его времени занимает работа в кинематографе. Как оказалось, эта версия действительно правдива. Но есть и еще один нюанс, заставивший Добронравова написать заявление «по-собственному».
Так, в интервью KP.RU заведующая актерской труппой Бронислава Чунихина отметила, что в месяц Федор играл огромное количество спектаклей. Однако совсем не в Театре Сатиры, где лежала его трудовая книжка. Рабочий график народный артист планировал заранее, а затем лишь называл заведующей дни, которые сможет уделить здешним проектам.
«Двадцать спектаклей в месяц Федор у нас никогда не играл. Такое количество он играл на стороне, а оставшиеся свободные дни давал театру. И не всегда было удобно подстроить репертуар под эти числа, ведь в театре есть и приглашенные звезды, и свои ведущие артисты», — отметила Чунихина.
В какой-то момент здоровье Добронравова не выдержало сильных нагрузок: начались проблемы с сердцем. Опасаясь за жизнь прославленного актера, директор театра Мамед Агаев предложил ему компенсировать «материальный ущерб» в случае, если тот откажется от гастролей.
«Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Добронравов отказался. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше. Федор обиделся. И решил уйти», — констатировала собеседница издания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Федор Добронравов заявил о переносе съемок сериала «Сваты».
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