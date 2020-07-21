Названа дата открытия ресторанов и ТЦ в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился открыть с понедельника, 27 июля, торговые центры города и рестораны. Работу над этим, как сообщает Смольный, глава города поручил вице-губернатору Евгению Елину.

Обсуждение вопроса проходило на заседании правительства. Беглов не согласился с возможностью открыть ТЦ лишь через неделю или две и дал поручение Елину договориться об этом вопросе с Роспотребнадзором, чтобы бизнес имел возможность работать в полную силу уже с понедельника.

По словам Беглова, это решение соответствует не только интересам бизнеса, но и города в целом.

«Город больше всех заинтересован в открытии ресторанов и торговых центров, потому что мы получаем от них налоги. Необходимо отстаивать интересы бизнеса», — заявил на заседании губернатор Северной столицы.

Также Беглов отметил, что в Петербурге во время пика эпидемии многие предприниматели помогали городу. Политик уверен, что властям города необходимо занять «жесткую позицию» для защиты бизнесменов города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности предстоящего в Петербурге дня ВМФ.