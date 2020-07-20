День ВМФ: где посмотреть состав участников и детали парада
В преддверии праздника, который традиционного отмечается в последнее воскресенье июля, Минобороны рассекретило и некоторые подробности оригинального замысла проведения торжества.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Увидеть, как будет проходить главный военно-морской парад страны, можно уже сейчас. Детали раскрыло Министерство обороны.
На сайте ведомства появился мультимедийный раздел. На специальной схеме указано, в каком порядке пройдут корабли по Неве и акватории Финского залива. Также можно узнать, какие самолеты будут пролетать над Северной столицей и познакомиться со всей военной техникой, представленной на параде.
Кроме того, на отдельной странице представлена информация о том, как пройдут парады на российских военно-морских базах.
Парадную линию статистического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный первый в стране линейный корабль образца XVI века «Полтава».
В воздушной части парада примет участие 41 единица авиационной техники. Зрители смогут увидеть уникальные противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, фронтовые бомбардировщики Су-24 и самолеты-штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ка-27М и многое другое.
Состоится и торжественный марш: в составе пешей колонны под звуки оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, воспитанники Нахимовского училища и кадеты Кронштадтского морского военного корпуса, а также курсанты военно-морских вузов Санкт-Петербурга.
И это далеко не все, что увидят россияне во время Главного военно-морского парада — 2020. Подробности можно узнать, перейдя в мультимедийный раздел, посвященный мероприятию.
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