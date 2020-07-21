Видео: Анастасия Решетова увезла сына на частном джете в Сен-Тропе

|
Василий Заика
248

Возлюбленная Тимати проведет долгожданный отпуск с ребенком на вилле отца рэпера.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова увезла их общего девятимесячного сына Ратмира в Сен-Тропе. В долгожданный отпуск с ребенком 24-летняя модель отправилась на частном джете. Ее знаменитый избранник остался в российской столице.

Девушка на своей странице в Instagram сообщила, что намерена погостить на вилле у отца Тимати — бизнесмена Ильдара Юнусова. Анастасия Решетова отметила, что о сроках возвращения в Россию пока не думала.

«Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперед, и отдохну от всех и всего», — написала возлюбленная Тимати.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Свою публикацию модель сопроводила двумя снимками, сделанными в салоне частного самолета. На фото Анастасия Решетова позирует с малышом, а на другом кадре маленький Ратмир восседает на кресле иллюминатора.

Также избранница Тимати в разделе сторис выложила кадры, на которых малыш впервые в жизни пробует арбуз и плавает на руках у мамы в бассейне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова показала «горячее» селфи из ванной.

Видео: Анастасия Решетова увезла сына на частном джете в Сен-Тропе

1/2
2/2

Читайте также

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Видео: захватчик автобуса на Украине открыл стрельбу и бросил взрывное устройство
17:29
«Россия — красная тряпка для всего ЕС»: политолог о «вмешательстве» РФ в политику Британии
17:05
«Я готова воевать!» — Бледанс крайне возмутили слова Белоголовцева о детях с ДЦП
16:52
В пригороде Петербурга скромно проживали саентологи, «кинувшие» людей на миллиард рублей
16:38
22 июля 2020 года: как использовать магическую дату для исполнения желаний
16:25
Прокуратура проверит все аттракционы России после нескольких инцидентов

Сейчас читают

«Нельзя осуждать за отказ от такого ребенка»: известный шоумен рассказал о сыне с ДЦП
Юрия Антонова госпитализировали
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок