Видео: Анастасия Решетова увезла сына на частном джете в Сен-Тропе
Возлюбленная Тимати проведет долгожданный отпуск с ребенком на вилле отца рэпера.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова увезла их общего девятимесячного сына Ратмира в Сен-Тропе. В долгожданный отпуск с ребенком 24-летняя модель отправилась на частном джете. Ее знаменитый избранник остался в российской столице.
Девушка на своей странице в Instagram сообщила, что намерена погостить на вилле у отца Тимати — бизнесмена Ильдара Юнусова. Анастасия Решетова отметила, что о сроках возвращения в Россию пока не думала.
«Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперед, и отдохну от всех и всего», — написала возлюбленная Тимати.
Свою публикацию модель сопроводила двумя снимками, сделанными в салоне частного самолета. На фото Анастасия Решетова позирует с малышом, а на другом кадре маленький Ратмир восседает на кресле иллюминатора.
Также избранница Тимати в разделе сторис выложила кадры, на которых малыш впервые в жизни пробует арбуз и плавает на руках у мамы в бассейне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова показала «горячее» селфи из ванной.
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