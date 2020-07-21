Видео: Анастасия Решетова увезла сына на частном джете в Сен-Тропе

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова увезла их общего девятимесячного сына Ратмира в Сен-Тропе. В долгожданный отпуск с ребенком 24-летняя модель отправилась на частном джете. Ее знаменитый избранник остался в российской столице.

Девушка на своей странице в Instagram сообщила, что намерена погостить на вилле у отца Тимати — бизнесмена Ильдара Юнусова. Анастасия Решетова отметила, что о сроках возвращения в Россию пока не думала.

«Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперед, и отдохну от всех и всего», — написала возлюбленная Тимати.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Свою публикацию модель сопроводила двумя снимками, сделанными в салоне частного самолета. На фото Анастасия Решетова позирует с малышом, а на другом кадре маленький Ратмир восседает на кресле иллюминатора.

Также избранница Тимати в разделе сторис выложила кадры, на которых малыш впервые в жизни пробует арбуз и плавает на руках у мамы в бассейне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова показала «горячее» селфи из ванной.