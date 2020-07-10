Ни намека на пошлость: Решетова показала «горячее» селфи из ванной

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова не перестает удивлять поклонников: прошло всего чуть более полугода с того момента, как звезда родила первенца, но уже вовсю хвастается идеальной фигурой.

День ото дня лента Instagram-аккаунта модели пополняется все более откровенными фото и видео. Так, еще несколько недель назад Решетова публиковала снимки в подчеркивающих формы элегантных купальниках, а сегодня и вовсе предстала перед публикой лишь в нижнем белье. На свежем селфи — Решетова позирует в кружевном бюстгальтере, демонстрируя упругую пышную грудь.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Как известно, подобные снимки вызывают у пользователей сети неистовый восторг. В частности, под последним откровенным фото Решетовой в мини-бикини фолловеры, не стесняясь, то и дело признавались звезде в любви.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Анастасия Решетова заигрывает с собственным отражением.