Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Для выполнения поставленных задач кабмину РФ в ближайшие три месяца предстоит подготовить изменения в национальные проекты.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие десять лет. Среди главных задач: рост продолжительности и повышение уровня жизни, борьба с бедностью, улучшение условий проживания и качества городской среды, развитие талантов и возможности для самореализации.
«Измененные национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным», — сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.
Среди приоритетных задач также восстановление занятости на рынке труда и поддержка бизнеса. На подготовку изменений в нацпроекты у кабмина есть три месяца.
Более подробно о национальных целях развития России до 2030 года читайте в подборке 5-tv.ru.
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