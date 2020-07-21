Национальные цели развития России: какие планы до 2030 года
Президент России Владимир Путин 21 июля подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте Кремля.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей;Известия / Александр Казаков; www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool, Konstantin Kokoshkin, Christian Vorhofer, J.M. Guyon - Copyright 2013
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Соответствующий документ опубликован 21 июля на сайте Кремля. В пресс-службе администрации главы государства отметили, что решение российского лидера принято в целях осуществления прорывного развития страны, увеличение численности населения, а также повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания.
Согласно тексту указа Владимира Путина, доля регулярно занимающихся спортом жителей России к 2030 году должна достичь 70%.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан страны к концу указанного периода должна возрасти до 78 лет. Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить в два раза по сравнению с показателем 2017-го.
Кроме того, президент РФ постановил, что страна к 2030 году должна стать одной из ведущих держав в мире по качеству образования, а также объему научных изысканий и разработок.
Глава государства, помимо прочего, дал поручение правительству до 30 октября подвергнуть корректировке программы национальных проектов из-за продления сроков из реализации. На период до 2030 года рост валового внутреннего продукта должен превышать среднемировой в условиях макроэкономической стабильности.
В указе Владимира Путина говорится, что в стране должны быть обеспечены устойчивые уровни доходов населения и пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Российский лидер к 2030 году поручил реализовать сортировку 100% бытового мусора и в два раза уменьшить объем отправляемых на полигоны отходов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал перенос «Бессмертного полка».
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