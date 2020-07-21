Национальные цели развития России: какие планы до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Соответствующий документ опубликован 21 июля на сайте Кремля. В пресс-службе администрации главы государства отметили, что решение российского лидера принято в целях осуществления прорывного развития страны, увеличение численности населения, а также повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания.

Согласно тексту указа Владимира Путина, доля регулярно занимающихся спортом жителей России к 2030 году должна достичь 70%.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан страны к концу указанного периода должна возрасти до 78 лет. Уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить в два раза по сравнению с показателем 2017-го.

Кроме того, президент РФ постановил, что страна к 2030 году должна стать одной из ведущих держав в мире по качеству образования, а также объему научных изысканий и разработок.

Глава государства, помимо прочего, дал поручение правительству до 30 октября подвергнуть корректировке программы национальных проектов из-за продления сроков из реализации. На период до 2030 года рост валового внутреннего продукта должен превышать среднемировой в условиях макроэкономической стабильности.

В указе Владимира Путина говорится, что в стране должны быть обеспечены устойчивые уровни доходов населения и пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Российский лидер к 2030 году поручил реализовать сортировку 100% бытового мусора и в два раза уменьшить объем отправляемых на полигоны отходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал перенос «Бессмертного полка».