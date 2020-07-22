Гражданина России Стивена Сигала встретили хлебом-солью на родине предков в Бурятии

Эфирная новость 28

По словам звезды Голливуда, он давно мечтал побывать на священном Байкале — одном из самых удивительных и загадочных мест на планете.

Фото, видео: ТАСС / Огородник Андрей

Звезда Голливуда Стивен Сигал прилетел в Бурятию. В аэропорту актеру устроили торжественную встречу. Угостили хлебом с солью и подарили национальный бурятский шарф. Члены делегации не упустили возможность сфотографироваться со звездой боевиков. В Бурятию Стивен Сигал приехал не случайно. Этот регион он называет родиной предков. Его дед был монголом, а отец — бурят. А сам он с 2016 года гражданин России.

В планах гостя: посещение центра буддизма — Иволгинского дацана, показательная тренировка со спортсменами республики и знакомство с культурой старообрядцев. Но главный пункт в программе актера — священный Байкал. Там он собирается провести целую неделю. По слова Сигала, он давно мечтал побывать в одном из самых удивительных и загадочных мест на планете.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:20
Следующее рандеву — через 6800 лет: над Россией пролетает комета Неовайз
1:59
Задержанного в Луцке террориста ждет психиатрическая экспертиза
1:31
Гражданина России Стивена Сигала встретили хлебом-солью на родине предков в Бурятии
1:10
День Панкратия и Кирилла. Что можно и нельзя делать 22 июля, в Ягодник?
0:58
Какое наказание ждет коллекторов, оказывающих чрезмерное давление на должников
0:45
Подробности спасения выпавшего из окна четырехлетнего малыша в Подольске — видео

Сейчас читают

День Панкратия и Кирилла. Что можно и нельзя делать 22 июля, в Ягодник?
«С голым задом, да к амазонкам!» — сын Полищук поделился с фанатами фото из серии 18+
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок