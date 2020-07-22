Гражданина России Стивена Сигала встретили хлебом-солью на родине предков в Бурятии

Звезда Голливуда Стивен Сигал прилетел в Бурятию. В аэропорту актеру устроили торжественную встречу. Угостили хлебом с солью и подарили национальный бурятский шарф. Члены делегации не упустили возможность сфотографироваться со звездой боевиков. В Бурятию Стивен Сигал приехал не случайно. Этот регион он называет родиной предков. Его дед был монголом, а отец — бурят. А сам он с 2016 года гражданин России.

В планах гостя: посещение центра буддизма — Иволгинского дацана, показательная тренировка со спортсменами республики и знакомство с культурой старообрядцев. Но главный пункт в программе актера — священный Байкал. Там он собирается провести целую неделю. По слова Сигала, он давно мечтал побывать в одном из самых удивительных и загадочных мест на планете.