Дважды подравшийся на телешоу сын Алибасова избивал и звездного отца

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Игорь Рязов
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Об отношениях продюсера Бари Каримовича и его единственного сына рассказала работавшая у звездной семьи домработница.

Дважды подравшийся на телешоу сын Алибасова избивал и звездного отца

Фото: ТАСС / Григорьев Максим

Бари Алибасов-младшиий поднимал руку на своего известного отца — продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщила бывшая домработница звездной семьи Ольга, пишет «Экспресс газета».

Скандальное заявление девушка сделала в эфире одного из федеральных телеканалов. Перед зрителями она появилась в черной маске.

Ольга утверждает, что Алибасов-младший неоднократно избивал папу. Она призналась, что не видела своими глазами, как сын поднимал руку на Бари Каримовича, но не раз слышала крики последнего. На следующие дни продюсер появлялся в синяках.

«Я видела нехорошие вещи, была невольным свидетелем того, как сын очень грубо обращался с отцом, бил его. Было жутко слышать по ночам крики: „Пожалуйста, помогите кто-нибудь!“. А в ответ: „Заткнись!“», — рассказала Ольга, предоставив видео с ссорой Алибасовых.

Она добавила, что решилась предать эту историю огласке из-за чувства вины: женщина иногда помогала сыну продюсера. По ее словам, Алибасов-младший заклеивал рот отцу скотчем и делал ему уколы психотропных препаратов. Домработница должна была в это время держать руки несчастного.

Алибасов-младший ответил на заявления домработницы. По его словам, медики сами рекомендовали проводить его звездному отцу такую шок-терапию. Рукоприкладство сын Бари Каримовича тоже прокомментировал: утверждает, что бил отца всего два раза в жизни. В первый раз это случилось, когда молодому человеку был 21 год, а второй — прошлой осенью, когда создатель группы «На-На» якобы неадекватно себя вел и наорал на внучку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Алибасова устроил две драки на разных телешоу. В ходе съемок первого пострадал бывший помощник продюсера Андрей Назаров, а второго — семейный стоматолог Артур Пинхасов.

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