Кто из российских знаменитостей родился 22 июля

Иван Охлобыстин

В этом году известному российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину исполнилось 54 года. Именинник известен не только богатым послужным списком на поприще кино и театра, но и своей духовной деятельностью. В 2000-х годах он был рукоположен в священники. На время он оставлял актерскую профессию, но в 2009 году принял решение попросить об отстранении от служения. Патриарх Кирилл выполнил его просьбу, но заметил, что РПЦ готова принять его обратно, если он решит окончательно сменить мирскую жизнь на судьбу пастыря. Зрителям Иван Иванович известен по таким картинам, как «Мама не горюй!», где он сыграл эпизодическую, но яркую роль, фильму «Даун хаус», «Восемь с половиной долларов», и, конечно же, сериалу «Интерны».

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Ирина Розанова

В этот день также отмечает именины народная артистка России Ирина Розанова. В этом году ей исполняется 59 лет. Актриса вышла на сцену впервые в шесть лет! Публика знает ее по участию в картинах «Интердевочка», «Облако-рай», «Слуга», «На тебя уповаю», а также сериалах «Садовое кольцо», «Без следа» и «Пепел».

ТАСС / Фадеичев Сергей

Сергей Писаренко

52 года исполняется известному КВН-щику и актеру Сергею Писаренко. Начинал уроженец Магнитогорска свой путь к славе в команде КВН «Уездный город». При всем увлечении юмором и эстрадой Сергей не только окончил педагогический институт, но и защитил кандидатскую — он кандидат психологических наук! Сейчас артист занимается и шоу-бизнесом, и преподает в Московском институте культуры искусств.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Кирилл Толмацкий (Децл)

Известного российского рэпера Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл, к сожалению, больше нет. В этом году артисту могло бы исполниться 37 лет. Его звезда взошла в конце 90-х — начале 2000-х годов. Юноша, запомнившийся треком «Вечеринка у ДеЦла», со временем вырос вместе со своей аудиторией. В финале своей жизни он выпустил инструментальный альбом, а также работал со многими другими музыкантами, играя со стилями и жанрами. Смерть забрала его в 2019 году в 35 лет. Он умер от остановки сердца в Ижевске после выступления. Фанатов, однако, обнадеживает интервью, данное музыкантом в 2007 году, в котором он обещал инсценировать свою смерть и уехать жить в уединении на остров.

ТАСС / Бобылев Сергей

Олег Газманов

Певцу Олегу Газманову исполняется в 2020 году 69 лет. Свой путь он начинал еще на советской эстраде, в 1988 году. Артист выступал с группой «Эскадрон». Именно в те годы родились его хиты: «Путана», «Эскадрон», «Есаул», «Дождись», «Свежий ветер» и многие другие. Известен своим участием в записи гимна Российской Федерации с Академическим ансамблем песни и пляски им. А. В. Александрова.

ТАСС / Щербак Александр

Павел Сухой

В этот день исполняется 125 лет со дня рождения великого авиаконструктора Павла Сухого. Один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации появился на свет в 1895 году. На его век пришлось многое: и распад Российской империи вместе с революцией, и две мировые войны. Страна помнит Сухого и гордится им в первую очередь, как создателя опытных реактивных истребителей: Су-9, Су-11, истребителей-бомбардировщиков Су-7Б и других моделей. Под его руководством было разработано более 50 конструкций самолетов. Не стало великого инженера и авиаконструктора в 1975 году. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.

ТАСС / ИТАР-ТАСС

Джуна

Писательнице и предсказательнице Джуне в этом году исполнилось бы 69 лет. При рождении она имела не такое броское имя, ее звали Евгения Давиташвили. Она была известна как поэтесса, автор книг, и, конечно, целительница и женщина со сверхспособностями. Ее услугами пользовались многие звезды и даже политики. О ее чудесах слагали легенды. После смерти сына в 2001 году Джуна стала затворницей. В 2015 году она скончалась в возрасте 65 лет.

ТАСС / Яцина Владимир

Ранее 5-tv.ru рассказывал о юбилее композитора, автора знаменитой песни «День победы» Давида Тухманова.