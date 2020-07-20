Кто из известных россиян родился 20 июля

Борис Корчевников

38 лет исполнилось сегодня Борису Корчевникову — известному журналисту и телеведущему трижды лауреату премии ТЭФИ и члену Общественной палаты России. В разные годы Корчевников вел на телевидении такие популярные программы как «Хочу верить!», «История российского шоу-бизнеса», «Далекие и близкие», «Прямой эфир». В настоящее время является автором и ведущим программы «Судьба человека», а также генеральным директором православного телеканала «Спас».

ТАСС / Гердо Владимир

Людмила Чурсина

Народной артистке СССР Людмиле Чурсиной сегодня исполняется 79 лет. Окончив Театральное училище имени Щукина актриса в разные годы служила в московском театре имени Вахтангова, в Ленинградском театре драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр) и в Центральном театре Советской Армии, а также много снималась в кино. За свою карьеру Чурсина сыграла около 140 ролей, создав яркие образы в картинах «Угрюм-река», «Щит и меч», «Любовь Яровая», «Когда деревья были большими» и многих других.

ТАСС / Пахомова Людмила

Николай Лукинский

Юморист, пародист, актер театра и кино Николай Лукинский празднует 60-летний юбилей. Участник программы «Аншлаг» известен публике как «заслуженный негр России» — благодаря образу чернокожего студента из Зимбабве с черным чулком на голове и его знаменитой, ставшей крылатой фразе: «С новим годом, пошоль на фиг».

globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Давид Тухманов

80 лет исполнилось сегодня композитору, автору знаменитой песни «День победы» Давиду Тухманову. Народный артист России написал за свою карьеру невероятное количество хитов, которые исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лариса Долина, ансамбли «Песняры», «Веселые ребята», «Самоцветы», Николай Басков, Николай Носков и многие другие исполнители. Его песни «Из вагантов», «Эти глаза напротив», «Чистые пруды», «Притяженье земли», «Последняя электричка», «Мой адрес Советский Союз» и другие заслуженно вошли в золотой фонд советской и российской эстрады.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Мария Александрова

День рождения отмечает также бывшая прима-балерина Большого театра, народная артистка России Мария Александрова. На сцене она станцевала более 60 партий, в том числе Кармен в балете Бизе-Щедрина, Одетты и Одиллии в «Лебедином озере» Чайковского, Эсмеральды в Соборе Парижской Богоматери» Жарра, Эгины в «Спартаке» Хачатуряна, а также Марго Фонтейн в балете «Нуреев».

www.globallookpress.com / Anton Merkurov

Алексей Герман

82 года исполнилось бы сегодня знаменитому кинорежиссеру и сценаристу Алексею Герману — сыну писателя Юрия Германа и отцу режиссера Алексея Германа-младшего. Народный артист РФ ушел из жизни в 2013 году. «Проверка на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом» и другие получили заслуженное признание как публики, так и кинокритиков.

globallookpress.com / Zamir Usmanov

Татьяна Лиознова

Сегодня же исполнилось 96 лет со дня рождения Татьяны Лиозновой, подарившей зрителям «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе» и «Карнавал». Народной артистке СССР и кавалера шести орденов не стало в 2013 году. По случаю дня рождения мастера на главной странице Google появился дудл, посвященный выдающемуся кинорежиссеру и сценаристу.

globallookpress.com / Мастюков Валентин,Черединцев Валентин

Накануне, как сообщал 5-tv.ru 85-летний юбилей отметил лучший в мире Шерлок Холмс — актер Василий Ливанов.