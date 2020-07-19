Ученые раскрыли механизмы старения и долголетия

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) пришли к выводу, что старение является программируемым процессом, а не следствием накопления вредных веществ в организме. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Science.

Эксперты провели работу с дрожжевыми клетками. Они выяснили, что в одной и той же среде клетки могут стареть двумя принципиально разными путями. Первый предполагает деградацию ядрышек, второй — разрушение митохондрий клетки. Причем путь старения клетка «выбирает» еще в раннем возрасте и следует ему уже всю жизнь. Также ученые смогли найти молекулярный «контур», который связывает два процесса и регулирует их. Выяснить, по какому именно пути идет развитие и старение клетки, им пока не удалось.

«На основе сделанных выводов были разработаны модели, препятствующие развитию старения», — говорится в резюме статьи.

Ученые намерены продолжить работу и исследовать более сложные организмы, в том числе ткани человека. Если у людей будут найдены схожие пути старения, появится шанс создать лекарственные средства, замедляющие старение и дарящие долголетие.

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