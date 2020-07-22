«Это заслуга Пухляша Красилова!» — поклонники о грандиозном успехе Little Big
Петербургскому коллективу удалось установить мировой рекорд по просмотрам за всю историю «Евровидения» — более 134 миллионов!
Фото, видео: Instagram @dimakrasilove
Клип петербургской группы Little Big на зажигательную песню UNO впервые за всю историю «Евровидения» собрал рекордное количество просмотров. Спустя всего четыре месяца после публикации ролика, «заветная цифра» достигла почти 135 миллионов!
Оставить это грандиозное событие без внимания было нельзя. Так, самый колоритный персонаж музыкального коллектива Дмитрий «Пухляш» Красилов обратился к фолловерам со словами благодарности за столь высокое внимание к деятельности его группы.
«Спасибо вам, мои хорошие! Это все только из-за вас! Мы это сделали одной большой и дружной компанией! Люблю вас!» — написал Дмитрий в своем Instagram.
Комментируя событие, фанаты группы уверяли, что именно «Пухляш» стал главной фишкой Little Big. Многие отмечали, что не будь столь артистичного, смешного, упитанного и вместе с тем удивительно пластичного героя, еще не известно, какие просмотры были бы в сети.
«Это заслуга Пухляша Красилова! Просто красавчик!»
«Если бы не вы, не было бы так „вкусно“!»
«Кто бы что ни говорил — Пухляш сделал историю!»
«Поздравляю вас, Димочка! Желаю успехов и процветания в вашей карьере!»
«Мы ждем всех вас в следующем году на „Евровидении“! Уверена, будет триумф России!» — откликались фанаты в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал, как Дмитрий «Пухляш» Красилов заменил боксерскую грушу Гном Гномычу.
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