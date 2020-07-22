Хьюстон, у нас проблемы: выдворяемые из США дипломаты КНР жгут бумаги в консульстве
Американское правительство дало китайскому представительству на сборы 72 часа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Guenter Fischer; Twitter @zerosum24, @GaoYuan86
Сотрудники дипмиссии Китайской народной республики (КНР), которым американское правительство на закрытие представительство отвело 72 часа, развели костер во дворе здания в Хьюстоне, чтобы, предположительно, уничтожить бумаги.
К слову, пожарных, которые прибыли после жалоб на дым от соседей, на закрытую для представителей других стран дипломаты не пускают. Заверяют, что все под контролем.
На записи, снятой с соседней высотки видно, что во дворе находятся несколько человек. В руках у одного из них шланг для подачи воды, которым он потушил пожар, когда документы догорели.
О требовании США закрыть генконсультсво Китая в Хьюстоне в 72 часа первым сообщил китайского таблоида Global Times Ху Сицзинь. После этого появилось заявление МИД КНР с требованием отменить решение американского правительства, пригрозив ответными мерами.
Последний крупный скандала между странами разразился после принятия США в адрес КНР санкций после того, как Пекин лишил Гонконг ряда привилегий. Власти Поднебесной приняли зеркальные меры.
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