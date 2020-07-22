Хьюстон, у нас проблемы: выдворяемые из США дипломаты КНР жгут бумаги в консульстве

|
Светлана Шевченко
58

Американское правительство дало китайскому представительству на сборы 72 часа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guenter Fischer; Twitter @zerosum24, @GaoYuan86

Сотрудники дипмиссии Китайской народной республики (КНР), которым американское правительство на закрытие представительство отвело 72 часа, развели костер во дворе здания в Хьюстоне, чтобы, предположительно, уничтожить бумаги.

К слову, пожарных, которые прибыли после жалоб на дым от соседей, на закрытую для представителей других стран дипломаты не пускают. Заверяют, что все под контролем.

На записи, снятой с соседней высотки видно, что во дворе находятся несколько человек. В руках у одного из них шланг для подачи воды, которым он потушил пожар, когда документы догорели.

О требовании США закрыть генконсультсво Китая в Хьюстоне в 72 часа первым сообщил китайского таблоида Global Times Ху Сицзинь. После этого появилось заявление МИД КНР с требованием отменить решение американского правительства, пригрозив ответными мерами.

Последний крупный скандала между странами разразился после принятия США в адрес КНР санкций после того, как Пекин лишил Гонконг ряда привилегий. Власти Поднебесной приняли зеркальные меры.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:50
«Это заслуга Пухляша Красилова!» — поклонники о грандиозном успехе Little Big
11:41
Дело о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым поступило в суд
11:38
Теннисистка Дарья Шакулина арестована в Москве по подозрению в мошенничестве
11:27
Хьюстон, у нас проблемы: выдворяемые из США дипломаты КНР жгут бумаги в консульстве
11:14
Видео: мощный пожар полностью уничтожил огромный склад в Подмосковье
11:03
Невесту жестоко убили в Москве за две недели до свадьбы. Жених пропал

Сейчас читают

«Женя — мужик!» — влюбленный Плющенко станцевал лезгинку для Рудковской
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок