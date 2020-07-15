Какую игру задумали США в санкционном противостоянии с Китаем?
Американский президент подписал указ о санкциях против Пекина и лишил Гонконг ряда привилегий, власти Поднебесной приняли зеркальные меры.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: www.globallookpress.com / BjÃ’.Â¶rn Trotzki, via www.imago, 5-tv.ru
Отношения между Китаем и США все больше походят на холодную войну. Американский президент подписал указ о санкциях против Пекина и лишил Гонконг ряда привилегий. Но очевидно, что Китай пойдет до конца в отстаивании своих национальных интересов. Власти Поднебесной уже приняли зеркальные меры.
Какую игру задумал Вашингтон, разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Написат Щамхалова.
Читайте также
48%
-0.33 80.84
0.22
Нашли ошибку?