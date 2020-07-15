Какую игру задумали США в санкционном противостоянии с Китаем?

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Американский президент подписал указ о санкциях против Пекина и лишил Гонконг ряда привилегий, власти Поднебесной приняли зеркальные меры.

Фото, видео: www.globallookpress.com / BjÃ’.Â¶rn Trotzki, via www.imago, 5-tv.ru

Отношения между Китаем и США все больше походят на холодную войну. Американский президент подписал указ о санкциях против Пекина и лишил Гонконг ряда привилегий. Но очевидно, что Китай пойдет до конца в отстаивании своих национальных интересов. Власти Поднебесной уже приняли зеркальные меры.

Какую игру задумал Вашингтон, разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Написат Щамхалова.

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