«Сочи — не предлагать!» — Рита Дакота ищет способ отдохнуть за рубежом

|
Алиса Старжевская
33

Певица обратилась к подписчикам с просьбой подсказать способ вырваться хотя бы на несколько дней из России, но получила неожиданные советы.

Фото, видео: Instagram @ritadakota, @olganikiforova

Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, озадачена вопросом, где же отдохнуть. По словам певицы, границы уже кое-где открыты, но авиасообщения пока что нет, а на море очень хочется.

Крым, как выразилась певица, не подходит «сами понимаете, почему». Исполнительница боится, что после отдыха на полуострове о концертной деятельности на Украине придется забыть навсегда.

«Если не море, то хоть какую-нибудь Европу на выходные, погулять, поваляться на траве на пикнике», — вопрошает Дакота в своем блоге Instagram.

Instagram @ritadakota

Подписчики предложили своему кумиру отдохнуть в Сочи, на что певица отмахнулась и заявила, что, по словам знакомых, там «не протолкнуться». Также фолловеры напомнили Дакоте о таких туристических местах, как Камчатка, Калининград, где есть пляж с голубым флагом, и многих других локаций в необъятной России. По мнению подписчиков Дакоты, везде можно получить незабываемые впечатления и вдоволь насладиться красотой природы.

Но, традиционно, наибольшее количество комментариев не имели ничего общего с обращением под снимком.  Юзеры восхищались шикарным телом Риты Дакоты, разглядев на снимке все от прокачанных мышц пресса, до нежного загара.

Ранее 5-tv сообщал, что дочь Марии Дакоты спела песню в отместку всем хейтерам певицы.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
1:01
Антоний Громоносец: Как предсказывать погоду по раскатам грома 23 июля
0:45
«Губа не дура»: Итальянец полез целоваться к дочери Малинина в Амстердаме — видео
0:31
Смогут ли продлить молодость 12 миллионов россиян?
0:22
Тело женщины в пакете нашла хозяйка квартиры в Подмосковье — фото 18+
0:17
«Сочи — не предлагать!» — Рита Дакота ищет способ отдохнуть за рубежом

Сейчас читают

Нежно, но без баланса: стилист о недочетах в свадебном платье дочери Розы Сябитовой
«Девочке 21?» — Стройную Пугачеву в коротких шортах спутали с Орбакайте
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок