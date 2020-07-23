Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, озадачена вопросом, где же отдохнуть. По словам певицы, границы уже кое-где открыты, но авиасообщения пока что нет, а на море очень хочется.

Крым, как выразилась певица, не подходит «сами понимаете, почему». Исполнительница боится, что после отдыха на полуострове о концертной деятельности на Украине придется забыть навсегда.

«Если не море, то хоть какую-нибудь Европу на выходные, погулять, поваляться на траве на пикнике», — вопрошает Дакота в своем блоге Instagram.

Instagram @ritadakota

Подписчики предложили своему кумиру отдохнуть в Сочи, на что певица отмахнулась и заявила, что, по словам знакомых, там «не протолкнуться». Также фолловеры напомнили Дакоте о таких туристических местах, как Камчатка, Калининград, где есть пляж с голубым флагом, и многих других локаций в необъятной России. По мнению подписчиков Дакоты, везде можно получить незабываемые впечатления и вдоволь насладиться красотой природы.

Но, традиционно, наибольшее количество комментариев не имели ничего общего с обращением под снимком. Юзеры восхищались шикарным телом Риты Дакоты, разглядев на снимке все от прокачанных мышц пресса, до нежного загара.

Ранее 5-tv сообщал, что дочь Марии Дакоты спела песню в отместку всем хейтерам певицы.