«Твари-твари»: Двухлетняя дочь Дакоты ответила хейтерам за маму смешной песней

Двухлетняя дочь певицы Дакоты развеселила маму, а заодно и ее подписчиков в Instagram, своеобразно интерпретировав известную детскую песенку про Антошку, который не хочет копать картошку. На видео, которое выложила в сеть Маргарита, Мия пытается спеть припев, но вместо «трали-вали» упорно произносит «твари-твари», несмотря на мамины попытки поправить ребенка.

«Мия посвятила песню всем неприятным людям. Тили-тили вам всем, как говорится», — подписала смешной ролик певица.

Instagram @ritadakota

Такое «прочтение классики» оказалось как нельзя кстати в связи с разразившимся около недели назад скандалом между Дакотой и Яной Рудковской из-за брендовых сумок. По крайней мере поклонники 30-летней артистки именно в этом контексте и восприняли песенку.

«Дело говорит».

«Специально для Яны».

«Умничка какая! Не осознанно, но смысл огромный».

«Мия — твоя лучшая поддержка».

«Как ни крути… все равно твари-твари!»

«Это шедевр!»

«Все, я под столом!» — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, неделю назад Рита Дакота пожаловалась в соцсетях, что ее унизили Яна Рудковская и известный производитель элитных сумок Louis Vuitton. По словам певицы, ей не дали поучаствовать в розыгрыше брендовых призов, объявив, что она не входит в число VIP-клиентов, а Рудковская несколько раз повторила, что Дакота выглядит «дешмански». Продюсер в свою очередь ответила, что поп-звезда раздула скандал на пустом месте.