Предсвадебный ужас жертвы абьюзера: подробности зверского убийства невесты в Москве

Недавно вся Москва содрогнулась от ужаса — в центре столицы была зверски убита 26-летняя девушка, у которой через две недели должна была быть свадьба.

Трагедия произошла 19 июля в элитном доме в Колпачном переулке в квартире ее молодого человека. Тело погибшей Марины обнаружила 21 июля мать ее жениха Александра, которая в течение трех дней тщетно пыталась связаться со своим сыном: парень исчез в день убийства. В одной из комнат женщина обнаружила бездыханное тело несостоявшейся невестки с многочисленными кровоподтеками и синяками. Девушка лежала на кровати в луже крови полуголая — из одежды на ней была только футболка.

Позже были опубликованы кадры с камеры наблюдения подъезда дома, в котором была убита Марина. На записи было четко видно, что у пары произошел конфликт, а в конце Александр даже ударил возлюбленную по голове. В то время как следователи пытаются разобраться в обстоятельствах произошедшего, друзья и знакомые пары рассказали, как складывались отношения между ними.

Сложная любовь

Как рассказала подруга убитой Юлия, молодые люди были вместе меньше года. Они познакомились осенью 2019-го в «Леруа Мерлен» — одном из магазинов крупной сети товаров для ремонта, где работала погибшая Марина. Александр занимается строительством, и девушка как менеджер помогала ему с оформлением заказа.

По ее словам, Марина училась на юриста, но не доучилась. Она также рассказала, что ранее ее подруга около трех лет встречалась с другим парнем, который был «абьюзером» с определенными «садистскими наклонностями».

С новым бойфрендом отношения у Марины поначалу складывались хорошо. Пара обменивалась нежными посланиями по WhatsApp, а Александр писал, что он наконец-то нашел ту, которую «искал всю свою жизнь». Однако ситуация изменилась, как только парень сделал предложение своей избраннице.

5-tv.ru

Впервые девушка поведала подруге об избиении в мае этого года, когда влюбленные решили пожениться. Тогда парень сильно избил Марину, и она даже решила обратиться в полицию, однако так и не сделала этого. Все же девушка выложила в своем Twitter-аккаунте медицинскую справку о побоях. Тогда же пострадавшая сказала Юле, что ее парень ведет себя неадекватно и ранее уже избивал своих бывших девушек.

«Он ей рассказывал, что его мама то ли страшно больна, то ли уже умерла, а по факту она абсолютно здоровой оказалась. И каким-то образом она (Марина — Прим.ред.) контактировала с его бывшими девушками, которые рассказывали похожие истории про избиение», — сообщила Юлия в беседе с 5-tv.ru.

Twitter @Pankratish

По словам подруги, Марина сетовала, что побои со стороны Александра были регулярные. Юлия советовала девушке бежать от возлюбленного, но та этого так и не сделала. Более того, после того случая Марина помирилась с Александром. Как видно из публикаций, которая погибшая оставляла в Twitter, она испытывала сильные чувства к жениху, несмотря на всю сложность их отношений.

Twitter @Pankratish

Сам Александр еще задолго до избиения манипулировал сознанием девушки. Как видно из их личной переписки, парень сначала обижал свою будущую невесту, а потом «искренне» и многословно извинялся, уверяя что не может без нее жить. Таким образом молодой человек заставлял Марину прощать его, и их отношения вновь возвращались на круги своя.

5-tv.ru

«Добрый и тихий»

В то же самое время сообщение о жестоком убийстве стало настоящим шоком для соседей Александра. По их признанию, они не замечали за ним раньше неадекватного поведения.

Соседка Александра Юлия не верит в то, что молодой человек мог убить свою невесту. По ее словам, он совершенно «нормальный парень» из приличной семьи, который никогда не оказывал в помощи.

«Маму свою боготворит, деда. Все для деда, все для мамы. Для этой девочки», — рассказала она 5-tv.ru, добавив, что для жестокого убийства не было никаких предпосылок.

Она также отметила, что Александр никогда не увлекался спиртным и практиковал спорт и добавила, что не заметила за молодыми никаких скандалов или ссор.

Другой сосед Глеб рассказал, что также не может сказать ничего плохого про Александра. По его словам, ему даже была объявлена благодарность от жильцов за помощь в организации капремонта.

«Обычный мужик, поджарый, спортивного телосложения, добрый, тихий», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что за все это время не слышал ни ругани, ни каких-либо криков из квартиры, где жила пара.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент несостоявшийся жених находится в розыске. Как полагает следствие, подозреваемый мог уже покинуть Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что доцент ВГИКа была найдена убитой в своей квартире в Москве.